Disagi per i passeggeri

La nave della compagnia Grandi Navi Veloci che copre la tratta Palermo-Civitavecchia parte con oltre 6 ore di ritardo. Accade a Palermo che il traghetto parte dopo la mezzanotte quando invece la partenza era prevista per le 18. E sono state non poche le proteste dei viaggiatori.

Un guasto dietro al ritardo

Dietro al ritardo della partenza ci sarebbe un guasto ai motori, sebbene dalla compagnia non siano arrivati ulteriori chiarimenti. Fatto sta che il traghetto ha impiegato 6 ore prima di partire alla volta di Civitavecchia. La nave Splendid, appena arrivata da Tunisi, doveva partire alle 18, ma l’imbarco per chi aveva l’auto è avvenuto dopo una lunga attesa. Molti passeggeri hanno atteso la partenza a bordo ma hanno anche lamentato la mancanza di servizi.

Una estate di disagi in Sicilia

Tante le partenze ritardate e tanti i disagi per i passeggeri nel corso di questa estate. Nei giorni scorsi disagi al porto di Palermo per il traghetto della Grandi Navi Veloci che è giunto da Genova con oltre 19 ore di ritardo. L’arrivo era previsto per le 17.30 ma per una serie di ritardi accumulati, il traghetto arriverà nel porto di Palermo solo alle 12. Tante le proteste dei passeggeri.

Ritardi e proteste anche negli aeroporti

Dovevano raggiungere Palermo per trascorrere qualche giornata di vacanza, ma il volo ha riportato oltre quattro ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, mercoledì 24 agosto, con il volo Milano Palermo FR1438, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.

Ore trascorse all’aeroporto

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 05:55 e atterrato solamente alle 12:10.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città siciliana, che, però possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Ritardi della compagnia

Secondo ItaliaRimborso, infatti, sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team legale sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.