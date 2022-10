Con la moto sono finiti su un palo a Partinico

Ancora un incidente mortale sulle strade della Sicilia. E’ in particolare il Palermitano che fa segnare sempre più giovani vittime.

Incidente mortale a Partinico

Incidente mortale nella notte a Partinico in provincia di Palermo. Due giovani a bordo di un Honda Sh sono finiti contro un palo in cemento in via Principe Umberto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i sanitari del 118.

La vittima

Nello scontro è morto Antonino Ortoleva, 17 anni. Il passeggero di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

Il decesso in ambulanza

Pare che i due stessero rientrando da una festa in un locale che si trova nelle vicinanze. Per motivi che sono in via di accertamento, la vittima all’improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato tremendo per la sua violenza. Antonino Ortoleva è stato il primo ad essere stato soccorso ma non ha fatto neanche in tempo ad arrivare all’ospedale, il suo cuore ha cessato di battere durante il trasporto in ambulanza. Il corpo è stato restituito ai familiari.

In coma l’amico

Gravissime anche le condizioni dell’amico che era in sella alla moto dietro di lui. Ha subito perso conoscenza, al momento è in coma all’ospedale di Villa Sofia a Palermo. Ha riportato gravi lesioni interne, è tenuto sotto stretta osservazione dall’equipe di medici che stanno provando in ogni modo a tenerlo in vita.

Cause al vaglio

Ad effettuare i rilievi sul posto sono stati i carabinieri. Al momento viene escluso qualsiasi altro coinvolgimento di veicoli. L’incidente è stato contestualizzato come “autonomo”. Resta da capire quale potrebbe essere stata la causa per cui il ragazzo abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo. Una delle ipotesi maggiormente tenute in considerazione è l’alta velocità. Al vaglio anche possibili disattenzioni, forse un colpo di sonno o anche qualche irregolarità sull’asfalto. Tutte situazioni che sono in fase di analisi da parte dei carabinieri della Radiomobile intervenuti sul posto.

La lunga scia di incidenti mortali

Appena una ventina di giorni fa nel capoluogo isolano si era registrata un’altra vittima. L’incidente stradale si era verificato in via Carlo Forlanini, nella pressi di corso Tukory a Palermo. Un motociclista, Domenico Basile, palermitano di 50 anni, aveva perso la vita nello scontro con un’auto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Meno di 48 ore prima un incidente mortale in via Olio di Lino

Meno di 48 ore prima un incidente mortale si era verificato in via Olio Di Lino a Palermo. in quella occasione nello scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’Alfa Romeo è morto un uomo. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale.

A perdere la vita un motociclista di 58 anni

La vittima è Silvestre Maniscalco 58 anni. L’uomo era in sella ad una moto quando per cause in corso d’accertamento si è scontrato contro un’auto, un’Alfa Romeo. Il parabrezza dell’auto è danneggiato. Il motociclista è finito contro l’auto.

Non solo Palermo, un’altra vittima a Librino

Ancora sangue sulle strade siciliane. Salvatore Fagone, 38 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Catania, nei pressi del popoloso quartiere di Librino.

Morto un uomo sulla SS113 a fine settembre

Anche nel Messinese si registrano vittime. A scontrarsi il 26 settembre sono state due automobili, una Fiat e una Citroen. Per cause in corso d’accertamento, il conducente della prima vettura è morto in seguito alle ferite riportate, ferite due donne che viaggiavano sull’altra auto.