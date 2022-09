Violento impatto a Palermo

Incidente stradale in viale Campania tra una moto Honda e la Porsche Macan. Due i feriti bordo della moto, un uomo e una donna trasportati all’ospedale Villa Sofia. Illeso il giovane di 27 a bordo della Porsche.

Indaga la polizia municipale

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

I feriti al pronto soccorso

I due feriti sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Il traffico nella zona a causa del restringimento è andato a rilento.

Incidente mortale a Palermo questa mattina

Incidente stradale in via Carlo Forlanini, nella pressi di corso Tukory a Palermo. Un motociclista, Domenico Basile, palermitano di 50 anni, ha perso nello scontro con un’auto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale Policlinico. Qui è morto. Le indagini sono condotte dai vigili della sezione Infortunistica. Secondo una prima sommaria ricostruzione sia la moto che l’auto percorrevano la stessa direzione, si trovavano entrambe su via Forlanini. La dinamica resta ancora da accertare. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

Meno di 48 ore fa un incidente mortale in via Olio di Lino

Meno di 48 ore prima un incidente mortale si era verificato in via Olio Di Lino a Palermo. in quella occasione nello scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’Alfa Romeo è morto un uomo. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale.

A perdere la vita un motociclista di 58 anni

La vittima è Silvestre Maniscalco 58 anni. L’uomo era in sella ad una moto quando per cause in corso d’accertamento si è scontrato contro un’auto, un’Alfa Romeo. Il parabrezza dell’auto è danneggiato. Il motociclista è finito contro l’auto. Nell’impatto si è provocato una profonda ferita alla testa.