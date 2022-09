Incidente stradale in via Carlo Forlanini, nella pressi di corso Tukory a Palermo. Un motociclista, Domenico Basile, palermitano di 50 anni, ha perso nello scontro con un’auto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale Policlinico. Qui è morto. Le indagini sono condotte dai vigili della sezione Infortunistica. Secondo una prima sommaria ricostruzione sia la moto che l’auto percorrevano la stessa direzione, si trovavano entrambe su via Forlanini. La dinamica resta ancora da accertare. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

Meno di 48 ore fa un incidente mortale in via Olio di Lino

Meno di 48 ore prima un incidente mortale si era verificato in via Olio Di Lino a Palermo. in quella occasione nello scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’Alfa Romeo è morto un uomo. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale.

A perdere la vita un motociclista di 58 anni

La vittima è Silvestre Maniscalco 58 anni. L’uomo era in sella ad una moto quando per cause in corso d’accertamento si è scontrato contro un’auto, un’Alfa Romeo. Il parabrezza dell’auto è danneggiato. Il motociclista è finito contro l’auto. Nell’impatto si è provocato una profonda ferita alla testa.

Una persona colta da malore

L’impatto è stato violentissimo. Nel luogo dell’incidente qualcuno si è anche sentito male. Gli agenti della polizia municipale hanno richiesto una seconda ambulanza per una persona colta da malore.

Un altro incidente a piazza Europa

E intorno alle 13 un altro incidente si è verificato a piazza Europa, di fronte alla scuola media Antonino Pecoraro. Un uomo in sella ad uno scooter è stato centrato da un’auto. Per lo scooterista lievi ferite ad una gamba che è rimasta incastrata sotto il proprio mezzo. Il traffico è andato in tilt.

Sangue sulle strade siciliane, un’altra vittima a Librino

Ancora sangue sulle strade siciliane. Salvatore Fagone, 38 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Catania, nei pressi del popoloso quartiere di Librino.

L’incidente sull’asse attrezzato

In particolare, il sinistro che è costato la vita all’uomo si è verificato nel corso della notte tra domenica e lunedì lungo l’asse attrezzato, la strada a doppia carreggiata, che collega l’autostrada A19 Palermo-Catania con il corso Indipendenza passando attraverso Librino. Secondo quanto ricostruito, il 38enne era in sella a una moto assieme a una giovane donna e stava percorrendo l’arteria in direzione Librino. Per cause non ancora chiare, il mezzo a due ruote è sbandato, schiantandosi.

L’uomo morto sul colpo, la donna ferita

Non c’è stato niente da fare per Fagone che è morto subito dopo lo schianto. Inutile è stato per lui l’intervento del 118. La donna che si trovava in sella con il 38enne è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un’altra ambulanza che l’ha condotta al Policlinico, dove è stata presa in carico da medici e infermieri della struttura.

Aperta una inchiesta sul sinistro

Indaga sull’incidente la polizia municipale etnea visto che non è chiaro se possa trattarsi di un incidente autonomo. Vi sarebbe infatti un testimone che avrebbe visto un’auto transitare contemporaneamente e, quindi, si indaga per stabilire se i due mezzi siano venuti a contatto e di chi sia la colpa. I vigili urbani hanno trasmesso tutto quanto in loro possesso alla Procura, che sull’incidente ha aperto un fascicolo.

Un morto nell’Agrigentino

Nei giorni scorsi un motociclista di Alessandria della Rocca (Agrigento), Alessandro Mulè di 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la statale 115 a Montallegro. L’uomo, in sella alla sua Kawasaki 750, ha centrato in pieno un cane, forse un pitbull, che si trovava sulla statale ed è stato sbalzato a terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri ma per l’uomo, anche in questo caso, non c’è stato nulla da fare.