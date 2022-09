Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo. E’ morto un cavallo. Sono intervenuti gli agenti di polizia e gli agenti della polizia municipale per cercare di ricostruire cosa sia successo.

Il traffico sostenuto è andato in tilt. Si sono formate lunghissime code. Rimuovere l’animale dall’asfalto non sarà operazione semplice.

(In aggiornamento)