Il motociclista a Palermo ha perso il controllo del veicolo

Un giovane di 33 anni A.I. è in gravi condizioni a Palermo dopo essere finito con la moto dentro al cantiere del collettore fognario. E’ accaduto questa notte, ancora in fase di ricostruzione le cause dello schianto. Pare che al momento non siano coinvolti altri veicoli, dunque il centauro ha fatto tutto da solo.

Ha sfondato la recinzione

Il sinistro si è verificato nella centralissima via Roma, all’angolo con la via Ammiraglio Gravina, dove per l’appunto è in corso il cantiere per la realizzazione del collettore fognario. Il giovane, intorno alle 2, a bordo della sua due ruote ha perso il controllo andando a sfondare persino la recinzione del cantiere. La sua corsa a quel punto è stata rallentata e il centauro è caduto violentemente sull’asfalto.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha caricato il giovane e lo ha trasportato all’ospedale in codice rosso. Presenti anche i vigili urbani della sezione infortunistica che hanno effettuato i rilievi per provare a ricostruire quanto accaduto. A causare questa uscita fuoristrada forse un colpo di sonno o una distrazione.

NELLA FOTO DI REPUBBLICA LA MOTO FINITA DENTRO IL CANTIERE DEL COLLETTORE FOGNARIO

Tanti tragici incidenti

Purtroppo in Sicilia sono stati diversi gli incidente stradali quest’anno, molti hanno coinvolto motociclisti e si sono purtroppo anche rivelati fatali. Appena qualche giorno fa un’altra giovane vita spezzata nelle strade siciliane, vittima di un tragico incidente stradale in questa lunga estate costellata da tante morti sull’asfalto. A perdere la vita Giovanni Catanzaro, 25 anni, originario di Giarre nel Catanese ma residente a Riposto. In sella alla sua potente moto Hornett poco dopo l’una si è andato a scontare contro un’auto lungo la strada che collega Giarre a Santa Venerina.

Altra vittima nel Trapanese

Qualche giorno prima era morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo quasi un mese di agonia un altro giovane che era rimasto vittima di un incidente stradale. Esattamente dopo 26 giorni è morto il 23enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Fulgatore, in provincia di Trapani. La vittima è Alessio Campo, che era stato trasferito all’ospedale di Villa Sofia, a Palermo dopo essere stato coinvolto, il 3 agosto scorso, nello scontro tra la sua moto e un’auto. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso.