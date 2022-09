Fine lavori atteso da maggio, disagi in piazza della Pace

Avanzano i lavori del collettore fognario di Palermo. La ditta appaltatrice delle opere sta proseguendo gli interventi sui principali cantieri relativi all’opera. Fra questi rientrano quelli relativi all’eliminazione del “tappo” di via Roma, diventato tristemente famoso per i ritardi che hanno distinto il completamento dell’opera. Chiusura del cantiere prima rinviata e poi attesa per maggio, senza che però questo termine fosse di fatto rispettato. Discorso simile anche per il cantiere di piazza della Pace, dove le difficoltà geologiche l’hanno fatta da padrone. Dopo un periodo di stop forzato, gli scavi sono ripresi, anche se ciò sta causando notevoli disagi alla viabilità.

Tappo via Roma, chiuso il pozzo A

Con riguardo al cantiere di via Roma, gli operai stanno completando la gettata di cemento, che servirà a chiudere lo scavo relativo al pozzo A. Lavori che seguono alla posa dei solettoni avvenuta qualche giorno fa. Un cantiere, quello all’incrocio con via Amari, che si avvia dunque verso la conclusione. Sarà però necessario prima riasfaltare la sede stradale e poi compiere le opere di collaudo. Fatto che consentirà di riaprire via Roma al traffico e di eliminare un diaframma decisamente gravoso per la mobilità cittadina, anche alla luce dell’inizio dei lavori sul sottopasso di via Crispi.

Discorso diverso invece per il cantiere che interconnetterà l’area in questione con quella all’altezza di via Guardione. Ad inizio settembre, la ditta ha eseguito dei sondaggi nel tratto fra via Bentivegna e via D’Aragona. Interventi che procedono alla media di un metro al giorno. Una lunga marcia irta di ostacoli. Ciò a causa di difficoltà geologiche riscontrate durante gli scavi. Fra queste, la durezza della roccia e la presenza di acqua nel sottosuolo. Elementi che hanno ridotto l’operatività della trivella. Secondo quanto dichiarato qualche giorno fa dall’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando, il cantiere dovrebbe completarsi entro Natale.

Disagi alla viabilità a Borgovecchio

Difficoltà geologiche che hanno inevitabilmente condizionato anche gli interventi attualmente in corso in piazza della Pace, nel quartiere Borgovecchio di Palermo. Centocinquanta metri di tubature che interconnetteranno le strutture fra corso Scinà e l’Autorità Portuale. Scavi che stanno proseguendo, proprio in direzione del porto ma che, inevitabilmente, portano con sè alcuni disagi alla viabilità.

Il cantiere infatti è giunto praticamente in mezzo alla carreggiata in direzione di via Francesco Crispi. Fatto che genera diverse difficoltà, in un’area già gravata dal sopracitato cantiere del sottopasso e dalle code che si generano agli imbarcaderi del porto. Le pompe idrovore installate in loco lavorano giorno e notte per aspirare l’acqua che si manifesta puntualmente nell’area di cantiere. Tuttavia, i disagi restano. Ciò con la speranza che questo cantiere, dopo anni di attesa, possa avere una fine.