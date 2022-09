La vittima si chiamava Giovanni Catanzaro

Un’altra giovane vita spezzata nelle strade siciliane, vittima di un tragico incidente stradale in questa lunga estate costellata da tante morti sull’asfalto. A perdere la vita Giovanni Catanzaro, 25 anni, originario di Giarre nel Catanese ma residente a Riposto. In sella alla sua potente moto Hornett poco dopo l’una si è andato a scontare contro un’auto lungo la strada che collega Giarre a Santa Venerina.

Impatto violentissimo

Lo scontro sarebbe stato violentissimo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri il 25enne avrebbe impattato frontalmente con l’auto per cause che ancora sono al vaglio. Giovanni Catanzaro è letteralmente volato dalla moto ed ha finito per rovinare sull’asfalto con violenza. Inutili i tentativi di soccorso sul posto da parte degli operatori del 118: il ragazzo è morto sul colpo.

La ricostruzione della dinamica

I militari dell’Arma del nucleo radiomobile di Giarre e della stazione di Santa Venerina hanno lavorato tutta la notte per provare a ricostruire quanto accaduto, effettuando i rilievi. La vittima faceva di professione il cuoco all’estero e si trovava a Riposto in vacanza. Era rientrato per trascorrere questi giorni con la sua famiglia.

Due giorni fa l’ennesima vittima

Appena due giorni fa è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo quasi un mese di agonia un altro giovane che era rimasto vittima di un incidente stradale. Esattamente dopo 26 giorni è morto il 23enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Fulgatore, in provincia di Trapani. La vittima è Alessio Campo, che era stato trasferito all’ospedale di Villa Sofia, a Palermo dopo essere stato coinvolto, il 3 agosto scorso, nello scontro tra la sua moto e un’auto. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso.

Aveva compiuto 23 anni il 14 agosto

“Le parole non servono a niente in un momento di grandissimo dolore! Le nostre preghiere non hanno protetto il nostro leoncino”, commenta Anna Maria Croce, in uno dei tanti messaggi di cordoglio su Facebook. Anche il gruppo Amici di Valderice “si stringe al dolore della famiglia Campo”, mentre Giuseppe Maltese scrive: “Il cuore in lacrime per il dolore dovuto dalla morte di Alessio Campo non suggerisce parole idonee, anche se in ogni caso sarebbe difficili trovarle, davanti a un dramma familiare così grande”.