L’incidente e il ricovero, muore a 23 anni dopo un mese di agonia in ospedale

30/08/2022

E’ morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo quasi un mese di agonia. Era stato vittima di un grave incidente stradale ma oggi le speranze si sono spente: il giovane non ce l’ha fatta.

Un’altra tragedia che insanguina le strade siciliane

Dopo 26 giorni è morto il 23enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Fulgatore, in provincia di Trapani. La vittima è Alessio Campo, che era stato trasferito all’ospedale di Villa Sofia, a Palermo dopo che era rimasto coinvolto, il 3 agosto scorso, nello scontro tra la sua moto e un’auto. Uno scontro violento che lo ha fatto volare dalla moto per venti metri. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso.

Aveva compiuto 23 anni il 14 agosto, dopo l’incidente.

“Le parole non servono a niente in un momento di grandissimo dolore! Le nostre preghiere non hanno protetto il nostro leoncino”, commenta Anna Maria Croce, in uno dei tanti messaggi di cordoglio su Facebook. Anche il gruppo Amici di Valderice “si stringe al dolore della famiglia Campo”, mentre Giuseppe Maltese scrive: “Il cuore in lacrime per il dolore dovuto dalla morte di Alessio Campo non suggerisce parole idonee, anche se in ogni caso sarebbe difficili trovarle, davanti a un dramma familiare così grande”.

Ieri un altri incidente a Cammarata

Un sessantenne ha perso la vita a causa di un incidente stradale registratosi lungo la provinciale che collega Cammarata a Santo Stefano Quisquina nell’Agrigentino. Forse per un guasto meccanico, l’autista ha perso il controllo del mezzo pesante che, ribaltandosi, è finito nella sottostante scarpata. Non riuscendo più a controllare il camion, il conducente ha aperto lo sportello e s’è gettato fuori dalla cabina, ma ha battuto la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri di Cammarata. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.

La vittima è di Mazzarino

La vittima dell’incidente stradale è Corrado Lipani, sessantenne, di Mazzarino in provincia di Caltanissetta. Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi lungo la strada provinciale che collega Cammarata con Santo Stefano Quisquina. L’uomo, a quanto pare, non riuscendo più a manovrare il camion e comprendendo che il mezzo stava per finire nella scarpata ha aperto lo sportello del mezzo e s’è lanciato sull’asfalto: ha battuto la testa ed è morto sul colpo.