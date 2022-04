Lo scontro nel trapanese tra due vetture

Incidente questa mattina sulla strada provinciale 47 nella provincia trapanese, nel tratto che collega Alcamo con Castellammare del Golfo. Due auto hanno quasi impattato frontalmente e una di esse è cappottata. All’interno si trovava un giovane e per lui si è temuto il peggio, considerata la violenza dell’urto. Fortunatamente l’automobilista è stato trovato seppur ferito ma comunque non in pericolo di vita. Immediati i soccorsi, necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Scontro in un rettilineo

La collisione è avvenuta all’altezza di uno dei rettilinei lungo la trafficata arteria. A venire a contatto un’Alfa Romeo Mito e un’Audi che viaggiavano su corsie opposte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il conducente dell’Alfa, un alcamese di 26 anni, abbia perso il controllo del mezzo sino ad invadere la corsia opposta. In senso contrario viaggiava l’Audi che ha provato a sterzare per scansare il mezzo ma non è riuscita a evitare l’impatto.

Il ribaltamento

Lo scontro è stato molto violento al punto che l’Alfa si è letteralmente cappottata. Immediato l’intervento sul posto di polizia municipale, vigili del fuoco e ambulanza del 118. Fortunatamente il 26enne è uscito con le proprie gambe ed era cosciente. E’ stato trasportato all’ospedale di Alcamo ma comunque è fuori pericolo. Illeso invece il conducente dell’Audi.

Questa mattina altro incidente nel siracusano

Sempre questa mattina si è verificato un altro incidente in viale Paolo Orsi, nella zona di ingresso sud di Siracusa. Per cause al vaglio della polizia municipale una macchina, con a bordo tre persone, tra cui 2 sorelle, è andata a sbattere contro il guardrail per poi precipitare in fondo ad una scarpate. Le due donne sarebbero riuscite ad uscire con le proprie gambe, l’altro passeggero è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa. Gli inquirenti stanno anche valutando l’ipotesi di un tamponamento con un’altra auto: forse un mezzo avrebbe colpito il veicolo con a bordo le tre persone ma si tratta allo stato solo di una pista investigativa. Molto dipenderà dal racconto dei protagonisti di questa vicenda e dei testimoni.