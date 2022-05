Nuova affermazione per la scuole superiore di Partinico

Nuova affermazione per l’istituto superiore alberghiero “Danilo Dolci” di Partinico che è riuscito a piazzarsi meglio tra gli istituti siciliani al concorso “Cooking show” patrocinato dal ministero delle Politiche agricole. La scuola della provincia palermitana ha preceduto diversi altri istituti siciliani, per l’esattezza altri 8, che avevano partecipato all’evento di carattere nazionale.

Le risposte multiple

Gli studenti della IV D dell’indirizzo “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera”, sostenuti dai docenti Giusy Castellino, Cristina Di Palermo, Francesco Lo Monaco e dalla referente Ninfa Mustacchia, sono riusciti a sbaragliare la concorrenza siciliana. Hanno fatto quindi meglio di tutti gli altri indirizzi conterranei al quiz a risposta multipla, ottenendo dunque il miglior punteggio fra i siciliani. A livello nazionale la scuola di Partinico si è piazza al 57° posto su un totale di 105 istituti partecipanti.

La classifica siciliana

Per quanto riguarda la classifica siciliana, come detto l’istituto “Dolci” si è piazzato al primo posto. A seguire il “Renato Guttuso” di Milazzo, in provincia di Messina, l’Ipseoa “Cascino” di Palermo, il “Florio” di Erice, nel trapanese, il “Marconi” di Vittoria, nel ragusano, l’Ipsseoa di Giarre, nel catanese, l’Ipsseoa “Piazza” di Palermo, l’Ips “Moncada” di Lentini, nel siracusano, e l’Iis “Sturzo” di Gela, in provincia di Caltanissetta.

“Gran risultato”

A conseguire il miglior punteggio per l’istituto partinicese è stato ancora una volta lo studente Mattia Console. “Una gran bella iniziativa ed un gran bel risultato quello raggiunto dai nostri ragazzi – dichiara il dirigente scolastico Gioacchino Chimenti – a cui vanno le congratulazioni di tutta la comunità scolastica. Un sentito ringraziamento va anche ai docenti che hanno seguito i discenti in questa avventura”.

Un evento ecosostenibile

L’evento è servito non solo a misurarsi con le conoscenze culinarie ma anche per divulgare una campagna ambientale. Grazie alla collaborazione dei consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, anche in questa edizione è stato dedicato uno spazio importante su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.