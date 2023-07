Vigili del fuoco impegnati tutta la notte

Anche questa notte gli incendi alla vegetazione sono divampati in diverse zone del Palermitano arrivando in alcuni frangenti a minacciare case. E’ stata la zona del Partinicese quella duramente colpita dai roghi, diversi se ne sono sviluppati tra le aree rurali e alcune strade.

Nello Jatino la situazione più complicata

Soprattutto nella zona di San Giuseppe Jato la situazione è stata difficile, con i vigili del fuoco impegnati su più fronti. Un intervento è stato effettuato sulla statale 624, vale a dire la Palermo Sciacca. Alcune sterpaglie sono andate a fuoco a bordo strada. E poi numerosi incendi hanno interessando diversi punti delle aree boscate di San Giuseppe Jato, in alcuni casi minacciando le case circostanti.

Altro incendio anche su Partinico, lungo la statale 113 e nella zona di Piano di Fico. In tutti i casi il lavoro dei vigili del fuoco ha evitato che il fronte delle fiamme potesse creare danni a cose o persone.

Ieri un centinaio di richieste d’intervento

La nottata è stata preceduta da un’altra giornata campale per l’intera Sicilia sul fronte degli incendi. Ieri oltre un centinaio le richieste d’intervento pervenute alle varie sale operative del territorio siciliano. Si sono registrati su tutto il territorio siciliano ma in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta e nella Sicilia sud orientale. Anche nel siracusano e nel ragusano in alcuni casi è stato richiesto l’intervento aereo. A Caltanissetta in contrada Xiboli sono stati impiegati un canadair e tre elicotteri della flotta regionale. A Caltanissetta interessati dalle fiamme i territori di Mazzarino, Mussomeli Niscemi Serradifalco. Ad Agrigento Ravanusa, Realmonte e Ribera. A Ragusa incendi in contrada Bussello nel comune di Vittoria. Nella provincia di Siracusa a Francofonte del vallone Lavina impegnati un Canadair e un elicottero.

Il ringraziamento di Schifani

Nelle province di Catania interessati sempre ieri territori dei comuni di Zafferana etnea Caltagirone San Michele di Ganzaria Sant’Alfio e Randazzo. Alle prime luci dell’alba in località contessa Entellina nel palermitano è stato spento un incendio segnalato nella notte. Il presidente della Regione Renato Schifani ha ringraziato con un post sui social gli uomini e le donne del Corpo Forestale che , “in questi giorni di caldo estremo, con senso del dovere si prodigano con ogni mezzo”.

