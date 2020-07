Indagini dei militari della compagnia di Partinico

I Carabinieri in contrada Bosco – Falconeria nel territorio di Partinico hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana in i un pescheto incolto ed abbandonato.

I militari dell’Arma, hanno scovato ben 6270 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri e molto ricche di infiorescenze, nascoste in mezzo alla vegetazione. La coltivazione era munita di un efficiente impianto di irrigazione realizzato attraverso un profondo pozzo artesiano con una pompa di sollevamento allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Lo stupefacente, è stato campionato per le successive analisi quantitative e qualitative dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Palermo e la piantagione, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata distrutta sul posto.

Sono in corso le indagini per accertare i soggetti nella cui disponibilità era la droga. Solo tre giorni nella stessa zona sono state 200 le piante di sostanza stupefacente. In quell’occasione è stato arrestato un uomo di 41 anni di Partinico.