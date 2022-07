Tentato furto questa notte nel centro storico di Partinico

I negozi di Partinico tornano ad essere sotto attacco della microcriminalità, questa notte le vetrate di un esercizio commerciale sono state prese a colpi di mazza. Il piano però è saltato per i malintenzionati. Il vetro infrangibile, infatti, nonostante sia stato pesantemente colpito e danneggiato, è riuscito a reggere all’urto. Alla fine i ladri hanno dovuto arrendersi e battere in ritirata anche perchè rischiavano seriamente di farsi beccare. Hanno agito in pieno centro storico, all’angolo con il corso dei Mille che è la strada principale della città e per giunta a due passi dal commissariato di polizia.

Le indagini

Ad indagare proprio la polizia intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale, il negozio di abbigliamento della nota catena Extyn. Sul posto la polizia scientifica e persino la balistica proveniente da Palermo. I fori trovati nella vetrata in un primo momento hanno fatto pensare alla possibilità che fossero stati esplosi colpi di arma da fuoco. L’ipotesi però è stata scartata in seguito ai rilievi fatti sul posto, non è stata trovata alcuna traccia di polvere da sparo.

Nella scorsa primavera ladro seriale che sfondava vetrine

Partinico da tempo è sotto attacco della microcriminalità. Proprio le attività commerciali spesso sono state prese di mira, anche solo per rubare i pochi spiccioli in cassa. Dal marzo scorso è ufficialmente caccia aperta al ladro seriale (o ladri) che a Partinico sfondano le vetrine dei negozi per portare via i registratori di cassa. Episodi che nella scorsa primavera hanno martoriato le attività commerciali creando non poco allarme sociale. Ad essere stati messi a segno diversi furti che hanno dato l’impressione di avere lo stesso identico modus operandi. In pratica venivano sfondate le vetrine dei negozi e rubati i registratori di cassa. Gli inquirenti non hanno escluso che dietro possa esserci stata sempre la stessa mano.