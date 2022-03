In due notti consecutive altrettanti raid a Partinico

E’ ufficialmente caccia aperta al ladro seriale (o ladri) che a Partinico, nel palermitano, sfonda le vetrine dei negozi e porta via i registratori di cassa. Episodi che stanno martoriando le attività commerciali creando non poco allarme sociale. Dall’inizio di questo mese di marzo sono stati messi a segno diversi furti che danno l’impressione di avere lo stesso identico modus operandi. In pratica vengono sfondate le vetrine dei negozi e rubati i registratori di cassa. Gli inquirenti non escludono che possa esserci sempre la stessa mano.

Gli ultimi due furti

Da due notti consecutive si verificano raid ai danni di esercizi commerciali nel centralissimo corso dei Mille. Prima è toccato al Golden Point nella notte tra mercoledì e ieri, nella notte trascorsa invece è accaduto allo Shop Mania. Le due attività distano a poche decine di metri. In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Partinico che stanno indagando a tamburo battente. L’autore di questi furti potrebbe anche avere le ore contate.

Massimo riserbo

Al momento da parte degli investigatori c’è il massimo riserbo. Sono al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona per poter riuscire a capire come si sia mosso l’autore del raid, in modo da valutare anche se si possa in qualche modo risalire alla sua identità. I carabinieri pare comunque che abbiano già una ben precisa pista che è stata intrapresa già quando si verificarono i primi due episodi.

I due precedenti

Nella notte tra il 3 e 4 aprile scorsi si erano verificati sempre a Partinico due episodi analoghi. Presi di mira una pasticceria di viale Regione e una panineria di via Enrico Fermi. Entrambe dotate di vetrina all’ingresso, il malintenzionato le ha prima sfondate e poi in pochi secondi è entrato dentro ed ha portato via i registratori di cassa. Bottino alquanto magro, all’incirca 300 euro sulla base di quanto detto dai rispettivi titolari degli esercizi commerciali. Dalle immagini di videosorveglianza si vede un uomo con una felpa ed un cappuccio che entra in azione e porta a termine il suo piano criminoso che comunque non ha grandi pretese economiche.