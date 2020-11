Indaga la polizia

Un neonato è morto nella notte tra giovedì e venerdì al Buccheri La Ferla, secondo quanto dicono i familiari sarebbe morto mezzora dopo il parto strozzato dal cordone ombelicale.

I familiari hanno chiesto l’intervento della polizia e hanno presentato denuncia al commissariato Brancaccio. Le cartelle cliniche sono state sequestrate mentre per l’autopsia bisognerà ancora attendere visto che la madre, dopo il parto, è risultata positiva al Coronavirus dopo un tampone rapido.

La coppia, 39 anni lui e 38 lei, era stata seguita all’ospedale Cervello durante i 9 mesi di gravidanza. Giovedì sera la donna si era diretta all’ospedale Cervello. Qui non è stato possibile farla partorire perché il nosocomio è diventato centro Covid e dunque non potevano accettarla. Quindi si sono diretti al Buccheri La Ferla.

E’ stato fatto il triage d’urgenza, ma il bambino è morto mezz’ora dopo il parto. Dopo il parto la donna è stata sottoposta al tampone rapido per Coronavirus che ha dato esito positivo.

La salma del piccolo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Buccheri ed è stata sigillata in attesa di ulteriori disposizioni da parte della procura. Essendo risultata contagiata la madre c’è anche la possibilità che il neonato fosse positivo.

Motivo per cui non è stato possibile trasferirlo all’istituto di medicina legale del Policlinico, non attrezzato per eseguire le autopsie per i soggetti Covid-19 positivi. L’esame potrebbe consentire di accertare cosa sia accaduto e quando il cuore del bambino abbia smesso di battere.