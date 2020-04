Per trascorrere la Pasquetta in allegria

L’emittente radiofonica Radio Action lancia l’hashtag #ioarrostoacasa. Pasqua e Pasquetta si avvicinano e, in tempi di quarantena, bisogna comunque attrezzarsi per trascorrere in serenità questi momenti. Per questo, per le prime grigliate di primavera, Radio Action ha deciso di giocare con i suoi ascoltatori nel giorno di Pasquetta e lancia il suo #ioarrostoacasa.

“Il 13Aprile siete pronti a “chiùiri i finiestre e trasiri i ruobbe”? Sì perché non è un’esercitazione ma la nostra Pasquetta a casa”. Così Radio Action lancia la tradizionale “Arrustuta” che anche quest’anno si farà … ma solo da casa.

Nel giorno di Pasquetta la radio palermitana chiede ai suoi amici ed ascoltatori di giocare insieme con l’obiettivo di limitare le aggregazioni ma senza rinunciare alla tradizionale “rarigghia”. Sulla pagina ufficiale Facebook campeggerà l’hashtag #ioarrostoacasa con un’ immagine correlata appositamente realizzata da Crea e Stampa, agenzia che cura la grafica e il digital Marketing per l’emittente, dove sarà possibile postare una foto che più rappresenterà questa insolita Pasquetta a casa. La più divertente ed originale verrà premiata con “cuoseicapricciuvieru”!

“Salsiccia, puntine di maiale, stigliola, mangia e bevi, carciofi, verdure e tutto quello che si possa immaginare per la classica “Arrustuta” ma solo in casa e con le persone con cui condividete il vostro quotidiano”. Colonna sonora della festa sarà la musica di Radio Action che ha come obiettivo quello di rendere la Pasquetta 2020 un giorno “comunque indimenticabile” condividendo i vostri scatti speciali con la rete in attesa di poter tornare a gioire con tutti i propri cari.