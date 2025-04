Chiudono per il periodo pasquale tre cantieri stradali lungo la A19, l’autostrada Palermo Catania. Dopo la riapertura dello svincolo di Enna e dopo il via libera al traffico sul nuovo viadotto Salso che torna a collegare la strada statale 640 ovvero lo scorrimento veloce Agrigento Caltanissetta con l’autostrada e consente la riapertura della corsia ancora interdetta dello svincolo di Caltanissetta Anas ha provveduto a rimuovere tre cantieri lungo la A19.

I tratti di strada riaperti

Lo stop ai lavori consente di eliminare un restringimento di carreggiata di circa un chilometro presente sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Bagheria, in direzione del capoluogo siciliano; successivamente, si è provveduto alla rimozione di due cantieri all’altezza di Casteldaccia, in entrambe le direzioni di marcia, per un totale complessivo di circa 600 metri (Viadotto Cubo).

I lavori riprendono a maggio

L’intervento è stato disposto dal commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in vista delle imminenti festività pasquali. L’obiettivo è quello di garantire la massima fluidità del traffico e agevolare gli spostamenti degli automobilisti, riducendo al minimo la presenza di cantieri lungo le principali arterie stradali. I cantieri torneranno attivi tra il 5 ed il 7 maggio.

I lavori invece completati e le stra le liberate

La Pasqua di liberazione riguarda, invece, soprattutto la Sicilia centrale. Anas ha aperto al traffico il nuovo viadotto Salso, sulla carreggiata in direzione A19, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori” tra Agrigento e Caltanissetta.

Le caratteristiche della strada

Il viadotto Salso ha una lunghezza di 1.255 metri ed è costituito da 25 campate, di luci variabili da 40 a 75 metri, con una biforcazione nella parte terminale di approccio allo svincolo autostradale con l’A19 “Palermo-Catania”.

La sezione stradale è composta da 2 corsie da 3,75 metri, due banchine di cui una di larghezza costante 1,75 metri e l’altra con larghezza variabile da 1,25 a 3,55 metri, oltre ad un marciapiede di larghezza 1,5 metri posto all’esterno della carreggiata.

L’impalcato è del tipo misto in acciaio calcestruzzo ed è costituito da due travi in acciaio di altezza 2,4 metri. Sono presenti 24 pile a fusti singoli di altezza compresa tra 2 e 9,3 metri.

Riapre anche la corsia dello svincolo di Caltanissetta

Con l’apertura del viadotto sarà riaperta la rampa dello svincolo autostradale Caltanissetta in direzione Catania che era stata chiusa da alcune settimane proprio per l’esecuzione dei lavori in questione. La realizzazione del viadotto ha comportato un investimento pari a 19 milioni di euro.

Riaperto lo svincolo di Enna

Nella giornata di ieri è stato riaperto anche lo svincolo autostradale di Enna rimasto chiuso circa 4 anni a fronte dei due inizialmente previsti (quasi cinque sono durati i lavori se si considerano le opere propedeutiche e forse anche di più visto che ci sono ancora opere da definire).

Le caratteristiche della strada

Lo svincolo di Enna presenta due rampe in viadotto, innestate su ognuna delle due direzioni di percorrenza dell’A19, con 28 campate in direzione Palermo e 17 campate verso Catania, due tronchi di rampa in rilevato (rampa “C” e rampa bidirezionale con piazzola di sosta) e il viadotto “Euno” di collegamento tra lo svincolo e l’intersezione a raso sulla strada statale 117 bis.

I lavori hanno riguardato la demolizione e la ricostruzione di cinque campate del sovrappasso autostradale dello svincolo e la realizzazione di nuovi impalcati in acciaio in luogo di quelli in calcestruzzo armato esistenti. Le rimanenti campate laterali sono state consolidate sotto l’aspetto strutturale, con sostituzione dei ritegni sismici.