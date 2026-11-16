Un tagliando ritagliato con cura nella zona del microchip e poi ricomposto con del nastro adesivo per far apparire il documento integro. È questo il dettaglio che ha tradito un cittadino tunisino di 49 anni, fermato dagli agenti della polizia di frontiera marittima al porto di Palermo mentre stava per imbarcarsi sulla nave Catania della compagnia Grimaldi, diretta a Tunisi.

Durante i consueti controlli documentali prima della partenza, l’uomo ha esibito un passaporto e un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trapani e formalmente in corso di validità. A un primo esame i documenti sembravano regolari, ma l’occhio attento degli operatori ha individuato l’alterazione proprio in corrispondenza dell’alloggiamento elettronico del permesso.

Per il 49enne è scattata l’identificazione e la denuncia a piede libero con l’accusa di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. L’episodio si inserisce in una casistica più ampia di manomissioni documentali registrate negli ultimi tempi tra il Palermitano e il resto d’Italia, un fenomeno su cui diverse procure stanno già svolgendo approfondimenti investigativi.

Solo pochi giorni fa un caso analogo si era verificato a Carini. In quella circostanza un 33enne palermitano si era presentato in caserma per denunciare lo smarrimento della carta di circolazione della propria auto, ma era uscito con una denuncia a proprio carico: il militare che stava raccogliendo l’atto si era infatti accorto che la carta d’identità esibita dall’uomo era stata ritagliata e successivamente riassemblata per continuare a essere utilizzata.

Un altro a Ficarazzi in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 43 anni, accusato di falsità materiale commessa dal privato. Il documento, privo del componente elettronico, è stato individuato durante un servizio coordinato di controllo del territorio condotto dalla Compagnia di Bagheria.