Passi di danza al Teatro Orione, saggio-spettacolo in scena a Palermo

Protagonista sarà la danza in ogni sua forma ed espressione. Sabato 14 giugno alle ore 20:30 sul palcoscenico del teatro Orione a Palermo (via Don Orione, 5) gli allievi della scuola A Passi di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Il saggio sarà l’epilogo di un anno di lavoro, il frutto dell’impegno di allievi e docenti.

La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane e avrà la direzione artistica delle maestre Giusy, Francesca e Roberta Damiani (nella foto), titolari della scuola che condividono da sempre la passione per la danza. Nella prima parte dello spettacolo i danzatori si esibiranno in diverse discipline.

La ricercatezza dei costumi, la creatività nelle coreografie, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile.

Nella seconda parte, andrà in scena The Greatest Showman con coreografie brillanti. Il musical unirà prosa, musica e balletti per raccontare una storia e ricordare a tutti che “ogni essere umano è unico. Rispettarne la diversità equivale a difendere la propria e l’altrui libertà. La diversità è l’unica cosa che tutti noi abbiamo veramente in comune. Festeggiamola tutti i giorni”.





Luogo: teatro Orione, via Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: Passi di danza

Prezzo: 0.00

