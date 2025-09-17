Da oggi Patrizia Valenti entra nell’ufficio di gabinetto del presidente della Regione, Renato Schifani. La dirigente regionale assume il ruolo di vicario, fino a poche settimane fa ricoperto da Carmelo Frittitta, designato dirigente generale del dipartimento Energia.

Patrizia Valenti, nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1992, ha svolto numerosi incarichi da dirigente generale (l’ultimo in ordine di tempo al dipartimento Ambiente). Per assumere il nuovo ruolo lascia la direzione della Biblioteca centrale Regione Siciliana “Alberto Bombace”.

Il predecessore

Il ruolo che oggi tocca a Patrizia Valenti fino all’inizio del mese era ricoperto da Carmelo Frittitta che dal 4 settembre è il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia. La nomina è stata deliberata nel corso della riunione della giunta presieduta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su proposta dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

Frittitta è nell’amministrazione regionale dal 1994, vanta una consolidata esperienza alla guida di strutture importanti: ha diretto diversi dipartimenti, tra cui, Urbanistica, Agricoltura e Attività produttive ed è attualmente capo di gabinetto vicario del presidente della Regione.

Nel gabinetto del Presidente della Regione era entrato a marzo scorso. Il dirigente regionale aveva assunto il ruolo di vicario. Di fatto il vice di Salvatore Sammartano, il capo di gabinetto al quale Schifani da parecchio ascolto.

Fino allo scorso febbraio Frittitta era stato a capo del dipartimento Attività produttive della Regione. “Ringrazio il presidente della Regione e la giunta per avere condiviso e approvato la mia proposta di nomina di Carmelo Frittitta a dirigente generale del dipartimento Energia. Sono certo che Frittitta, che già si era distinto per le sue qualità professionali e per la comprovata esperienza al dipartimento delle Attività produttive, darà un contributo fondamentale alla gestione delle politiche energetiche della Sicilia, che ad oggi guida la transizione energetica in Italia” aveva commenta l’assessore Colianni il 4 settembre scorso.