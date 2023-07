Paura a Borgo Nuovo a Palermo per un incendio che partito dalla montagna si sta dirigendo verso le case. Una situazione che si ripete ogni volta che divampano incendi in città e soffia lo scirocco.

“Abbiamo paura – racconta una residente – Stanno facendo bruciare la montagna, ma non si vede nessuno. Nè un mezzo aereo, nè squadre dei vigili del fuoco o della forestale. Le fiamme stanno arrivando fino ai palazzi. La situazione è drammatica. Lanciamo un appello. Sappiamo che ci sono diversi fronti ma questo sta diventando pericoloso”.

Era già successo negli anni scorsi. Anche in quel caso erano stati i residenti a lanciare l’allarme e chiedere interventi per le fiamme che erano arrivate in strada.