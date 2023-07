Colpita l'area di Monte Grifone

Giornata di passione per il territorio di Palermo e provincia, veementemente colpito dall’emergenza incendi. Sono circa 26 i roghi che stanno colpendo il territorio della Città Metropolitana in questo momento. Fra questi c’è anche quello che sta coinvolgendo le falde di Monte Grifone, nel territorio del quartiere Ciaculli. Come evidenziato da un video effettuato dallo svincolo autostradale di via Giafar, le fiamme si sono pericolosamente avvicinate nei pressi di una stazione di servizio presente sull’arteria parallela di viale Regione Siciliana. Dal luogo dell’accaduto si solleva una grossa coltre di fumo nero. Al momento, le strade più vicine all’incendio sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

Incendio a Monte Grifone

Il rogo è stato alimentato e sospinto verso valle dal vento di scirocco che sta spirando sul capoluogo siciliano. Secondo quanto racconta il consigliere di circoscrizione Alessandro Gandolfo ai nostri microfoni, “Le fiamme hanno iniziato a scendere dalla montagna, costeggiando prime le condutture idriche presenti sul posto e poi avvicinandosi pericolosamente verso una stazione di servizio presente in zona. Per fortuna, il rogo è sceso di intensità ed è stato possibile limitarlo. Anche se si ha paura per un ritorno di fiamma causato dal vento di scirocco”. A causa del rogo scoppiato in II Circoscrizione, le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso al traffico le arterie stradali più vicine all’incendio. Fra queste, la parte finale di via Giafar, il tratto di viale Regione Siciliana più prossimo all’incendio e via Brasca.

A rogo un negozio di impianti elettrici

Fiamme che hanno interessato anche la stessa via Ciaculli. Un incendio si è infatti sviluppato all’interno di un negozio che si occupa di forniture idriche ed elettriche. Dai capannoni della ditta si eleva un’enorme coltre di fumo. Sul posto sono presenti il personale dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno chiuso la zona al traffico.

(Notizia in aggiornamento)