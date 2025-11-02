Due giovani di 22 e 23 anni si sono persi durante un’escursione nella zona di Rocca Busambra, ma dopo ore di ricerche sono stati ritrovati sani e salvi dal Soccorso alpino e speleologico siciliano e dal Corpo forestale.

Sono stati gli stessi escursionisti a lanciare l’allarme nella prima serata di ieri (sabato primo novembre) al 118 e subito sono state attivate le squadre che, dopo circa un’ora hanno individuato i due giovani. Dopo una prima valutazione del personale sanitario del Soccorso alpino, sono stati trasferiti a Ficuzza dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118 per i dovuti controlli

sanitari.

Il Soccorso alpino raccomanda di pianificare con estrema attenzione le proprie escursioni ricordando che le ore di luce sono notevolmente diminuite, e di prestare la massima cura alle condizioni della propria attrezzatura (scarpe, abbigliamento ecc.).

“Ringraziamo per la collaborazione – si legge in una nota del Soccorso alpino – il personale del Corpo forestale del distaccamento di Ficuzza e il personale delle squadre antincendio delle postazioni Casotta e Valle Maria”.