Dramma ieri sera a Mondello nella borgata marinara di Palermo. Una ragazzina di 13 anni si è lanciata dal balcone dal secondo piano.

E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale pediatrico del Cervello. Nonostante la caduta sa circa sei metri le sue condizioni non sarebbe gravi. Si è provocata la frattura della gamba. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire cosa sia successo.

Like this: Like Loading...