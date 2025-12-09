Una notte di paura e boati a Torretta, dove una palazzina di tre piani, da anni disabitata, è crollata improvvisamente, generando il panico tra i residenti. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno all’ora di cena, in via Giulio Cesare, al civico 5.

Un boato secco ha scosso il centro del paese, seguito da un tremore avvertito distintamente e da una densa nuvola di polvere che ha avvolto la strada in pochi istanti. Nonostante la violenza del cedimento, la notizia più confortante è che non si registrano feriti.

Immediato l’intervento dei soccorsi. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carini, supportati da un funzionario della sede centrale, sono giunti rapidamente sul posto, iniziando le operazioni per la messa in sicurezza dell’area tra le macerie. Per precauzione, una parte di via Carlo Alberto è stata transennata e interdetta al traffico, mentre una famiglia che risiede nell’abitazione adiacente al rudere è stata evacuata.

Sul luogo del crollo sono intervenuti anche i carabinieri, il sindaco Damiano Scalici e un’ambulanza del 118, rimasta in standby. L’evento ha causato anche un disagio tecnico: i tecnici dell’Enel hanno dovuto raggiungere la zona rapidamente, poiché diverse abitazioni vicine sono rimaste senza energia elettrica a causa del cedimento.

La preoccupazione è palpabile sui volti dei residenti, che ora attendono l’esito delle verifiche strutturali sui palazzi limitrofi e l’inizio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area.