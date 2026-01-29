Una notte di apprensione ha scosso il quartiere di Villa Tasca a Palermo, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno di una pertinenza privata. L’allarme è scattato intorno alle 3.45 di oggi, quando le fiamme hanno avvolto un capanno situato in via Giovanni Antonio Colozza, illuminando il buio e sprigionando una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse fin dai primi istanti. Le squadre d’emergenza hanno dovuto lottare contro una combinazione di fattori avversi che hanno rallentato la messa in sicurezza dell’area. Da un lato, la conformazione delle strade strette della zona ha ostacolato il rapido posizionamento dei mezzi pesanti, dall’altro, le forti raffiche di vento che soffiavano sulla zona hanno alimentato i focolai, rendendo il rogo difficile da domare.

Nonostante la forza delle fiamme e la vicinanza dell’abitazione, il bilancio fortunatamente non registra feriti o intossicati. Il lavoro incessante dei pompieri, protrattosi per diverse ore, ha permesso di circoscrivere il fuoco prima che potesse estendersi ulteriormente alle strutture circostanti.

Attualmente, sul luogo dell’incidente sono ancora in corso le delicate operazioni di bonifica e smassamento dei detriti per escludere la presenza di ulteriori focolai nascosti sotto le macerie. Una volta terminata questa fase, i tecnici potranno avviare i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, infatti, le cause che hanno scatenato l’incendio restano ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.