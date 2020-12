Sono risultati tutti negativi al test rapido effettuato nell’aeroporto Falcone Borsellino i 134 passeggeri e i sei uomini d’equipaggio giunti ieri sera a Palermo con un volo della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted. Adesso bisognerà attendere l’esito del tampone molecolare effettuato sempre ieri sera nell’area Covid dello scalo da parte dei medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf; i passeggeri dovranno comunque osservare 14 giorni di isolamento fiduciario.

Le autorità sanitarie, coordinate dal commissario per l’emergenza Covid19 a Palermo Renato Costa, hanno acquisito le liste passeggeri per monitorare l’andamento della quarantena di coloro che erano a bordo dell’aereo. Quello di ieri sera è stato l’ultimo volo in arrivo dal Regno Unito, almeno fino al 6 gennaio 2021, per effetto dell’ordinanza del ministero della Salute, pubblicata ieri “che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato” dopo che è stata individuata in quel Paese la nuova variante del Coronavirus.

Intanto sulla base di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute, l’Asp di Palermo comunica che tutti coloro i quali si trovano nel territorio di Palermo e provincia e negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito, e sono arrivati prima della nuova ordinanza sono obbligati a comunicare l’avvenuto ingresso nel territorio al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo da contattare ai seguenti numeri telefonici: 339 2929135 oppure 366 3485129.

La Regione h effettuatoun censimento “Sono 1115 i cittadini che, dal 14 dicembre scorso hanno fatto ingresso nel territorio siciliano provenendo dal Regno Unito, di questi 636 hanno già effettuato il tampone molecolare (ovviamente negativo) prima di arrivare nell’Isola. Tali dati sono stati estratti dagli uffici dell’assessorato regionale alla Salute e sono già nella disponibilità dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp per tutte le misure del caso contenute nella nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza” fa sapere l’assessore Ruggero Razza