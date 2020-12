«Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali».

Lo ha annunciato su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. La decisione è conseguenza dell’identificazione di una variante del nuovo coronavirus nel Regno Unito, soprattutto nel Sud Est dell’Inghilterra e di Londra.

Anche la Francia sta seriamente valutando la sospensione di voli e treni dal Regno Unito. Lo ha riferito Bfmtv, sottolineando che nel corso della giornata verrà annunciata una decisione. Parigi, afferma la testata, cerca un coordinamento europeo. Anche la Germania sta pensando alla sospensione, mentre lo hanno già fatto Olanda e Belgio.