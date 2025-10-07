Dai primi accertamenti non risulta essere in gravi condizioni

Tragedia sfiorata a Palermo. Un incidente stradale si è verificato pochi minuti, in via Roma all’incrocio con via Principe di Belmonte, dove un pedone è stato investito da un autobus Amat linea 101 mentre attraversava la carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, il pedone stava guardando il telefono al momento dell’impatto e si sarebbe inserito improvvisamente sulla strada, senza prestare attenzione al traffico.

L’episodio

L’autista dell’autobus non ha potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona investita, trasportata successivamente in ospedale per accertamenti. Al momento non risultano condizioni critiche, anche se il pedone ha riportato contusioni e traumi lievi.

Altri incidenti a Palermo

Altri due incidenti gravi si sono verificati ieri, 6 ottobre, in città. Traffico in tilt sull’A29 Palermo–Mazara del Vallo: due incidenti verificatisi a breve distanza l’uno dall’altro hanno bloccato la circolazione in entrambe le direzioni di marcia. In uscita e in entrata da Palermo si sono registrate code chilometriche e pesanti disagi per gli automobilisti dalla notte scorsa e per tutta la mattina di oggi.

Tir ribaltato

Il primo sinistro si è verificato tra gli svincoli di Carini e Capaci, in direzione Palermo. Un tir è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo di traverso e invadendo entrambe le carreggiate. Le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale del personale Anas, generando lunghe code e rallentamenti già a partire dallo svincolo di Carini.

Quasi in contemporanea, un secondo incidente si è verificato in direzione Trapani, all’altezza dello svincolo di Mondello. Diversi veicoli sono rimasti coinvolti, bloccando completamente la viabilità in uscita e aggravando ulteriormente la situazione di traffico sull’intera tratta.

Le autorità, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata, hanno disposto la chiusura di tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni. Anche la statale 113 ha pagato le conseguenze facendo registrare un elevato livello di traffico.