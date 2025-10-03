Si è spento dopo dieci giorni la vittima dell'incidente di via Empedocle Restivo

Non ce l’ha fatta il 45enne che lo scorso 21 settembre era stato coinvolto in un grave incidente stradale. L’impatto, poi risultato fatale, è avvenuto in via Empedocle Restivo: l’uomo viaggiava su uno scooter Piaggio Liberty quando si è scontrato contro un muretto all’altezza di un distributore di benzina. Proprio ieri, 2 settembre, al Trauma Center di Villa Sofia dove era ricoverato, la terribile notizia del decesso.

La dinamica

Oltre 10 giorni di lotta tra la vita e la morte. Si chiamava Sando Di Piedi la vittima dell’incidente. Lo scontro contro il muretto gli aveva causato un grave trauma toracico che lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva, con prognosi riservata. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

La morte di Di Piede, residente a Borgo Nuovo, ha lasciato sgomenti familiari e amici, che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo.

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento

Un motociclista è morto nella Palermo Agrigento nella zona di Misilmeri. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 settembre sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare. Nell’impatto sono rimaste coinvolte oltre alla moto, una Honda, due auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e operatori dell’Anas per i soccorsi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da stabilire le cause che hanno causato il sinistro, avvenuto lungo uno svincolo inaugurato qualche anno fa e nei pressi di una nota sala ricevimenti. La strada è stata chiusa per i rilievi e si sono verificati rallentamenti. La vittima si chiama Salvatore La Barbera di 51 anni di Palermo. Uomo investito dal tram in corso dei Mille Un uomo di 62 anni, G.C., è stato investito da un tram in Corso dei Mille a Palermo lo scorso 30 settembre. L’incidente all’altezza di via Ingrassia. A dare l’allarme è stato lo stesso conducente del convoglio, che avrebbe visto il pedone comparire all’improvviso. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Civico. Il tram è rimasto fermo per consentire i rilievi degli agenti dell’Infortunistica, che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica. Durante le operazioni, la circolazione dei tram non è stata interrotta, ma ridotta a un solo binario. Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, ma quando il semaforo era rosso