Un incendio è divampato a Santa Flavia. Il rogo è divampato in una strada privata a cui si accede dalla statale 113, raggiunta e invasa dal fumo nero. Sono andate in fiamme alcune auto che si trovavano sotto una tettoia. Due villette sono state evacuate. Almeno due i mezzi andati distrutti. Tante le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte degli automobilisti. Due le squadre arrivate, con autoscala e autobotte.

Trovata morta una persona di 82 anni nel Messinese

Dalle 19 di ieri, 19 dicembre 2024, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati impegnati per la ricerca di una persona di 82 anni, scomparsa nel comune di Antillo (Me), durante una battuta di caccia. Ad intervenire sono state due squadre operative, provenienti dai distaccamenti di Letojanni e Antillo, e gli specialisti del reparto droni VF di Messina e Palermo assieme ai cinofili VF dei Comandi di Messina, Ragusa ed Enna. A completare la sinergia è stato richiesto persino l’elicottero VF Drago 165 del reparto volo di Catania e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Sul posto è stata dislocata l’Unità di Coordinamento Locale (UCL). Nonostante il grande spiegamento di forze in campo, l’epilogo ha come risultato il ritrovamento della persona, purtroppo priva di vita, su avvistamento del velivolo.