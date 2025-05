Sulla scia degli ultimi fatti di cronaca locale, partendo dagli episodi di Monreale fino ad arrivare ai furti e alla criminalità giovanile dilagante, ciò che viene chiesto a gran voce è una presenza massiccia delle forze dell’ordine sul territorio. Promotore dell’appello è Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, secondo cui “è ormai evidente che l’ondata di criminalità giovanile e le tensioni sociali non possono essere liquidate solo come effetti collaterali della pandemia o come semplici problematiche familiari – afferma – sebbene questi fattori abbiano un peso non si può continuare a considerare tali fenomeni come ineluttabili o fuori controllo”

Verso un cambio di passo

Nicolao lancia un appello chiaro: serve un cambio di passo nelle politiche di sicurezza. “È indispensabile – continua – intensificare la presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne, per contrastare in modo efficace i reati e garantire la sicurezza dei cittadini. Il prefetto, già coinvolto e sensibilizzato sul tema, dovrebbe rafforzare ulteriormente l’interlocuzione con il governo nazionale affinché vengano attivati strumenti adeguati per garantire un controllo più serrato del territorio”.

La “malamovida” e i giovani armati

La situazione, per Nicolao, è diventata preoccupante: una parte significativa dei giovani che frequentano eventi serali, come la cosiddetta “malamovida” o le feste di quartiere, sembra girare armata. Coltelli e, in alcuni casi, perfino pistole sono diventati oggetti non troppo rari. Per questo motivo, il vicepresidente della prima circoscrizione invoca un ritorno a pratiche di controllo più rigorose, come quelle in uso negli anni ’80, quando i posti di blocco erano frequenti e la possibilità di essere sottoposti a perquisizione rappresentava un deterrente reale.

L’impegno del coordinamento “Cittadini per più sicurezza e legalità”

In questa direzione si muove anche il coordinamento “Cittadini per più Sicurezza e Legalità”, nato su impulso dell’associazione “Via La Lumia e Dintorni”, presieduta da Antonella Ferraro. Il coordinamento, insieme allo stesso Nicolao, sarà presente al corteo commemorativo del 23 maggio, con partenza da Piazza Verdi alle ore 15.00, per ribadire la necessità di un impegno collettivo e concreto contro il degrado e per il rispetto delle regole.