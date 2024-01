I vigili del fuoco sono intervenuti per circoscrivere il rogo

Un’imbarcazione è andata in fiamme nel cantiere navale dell’area portuale di Termini Imerese. Le fiamme hanno avvolto la barca che si trovava nei pressi del molo trapezoidale sud. Sono stati chiamati i vigili del fuoco, ma già alcuni presenti nell’area portuale sono intervenuti per circoscrivere le fiamme.

I vigili del fuoco hanno completato l’intervento e cercato di stabilire cosa abbia provocato l’incendio con tanto di esplosione a bordo. Nessuno è rimasto ferito.

Paura per l’incendio di un’imbarcazione poche settimane fa

Qualche settimana fa, e sempre a Termini Imerese, un incendio è divampato in un’imbarcazione al porticciolo. E’ andato in fiamme il vano motore di un natante di 15 metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Nel molo sono intervenuti anche i militari della capitaneria di porto e i carabinieri. I stanno accertando le cause dell’incendio.

L’incendio nella nave Excelsior

Sempre a fine novembre, principio di incendio nella nave della Gnv Excelsior partita da Palermo con 493 passeggeri a bordo e 89 componenti dell’equipaggio all’una di questa notte e diretta a Genova. L’incendio è stato spento dal personale di bordo. Ma la nave ha dovuto spegnere i motori per consentire le operazioni di soccorso.

A settembre ancora paura

Un incendio lo scorso settembre era divampato nella notte a bordo del traghetto Cossyra, in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle. Le squadre antincendio di bordo, subito entrate in azione, hanno lavorato circoscrivendo subito le fiamme. A bordo della nave c’erano 83 migranti che erano stati trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, una squadra carabinieri del reggimento Puglia e personale della Croce Rossa oltre a 55 passeggeri.

La precedente disavventura dell’Excelsior

L’Excelsior ha avuto anche una precedente disavventura, anche se di natura totalmente diversa. Nel 2016 fu coinvolta in un incidente, a causa del maltempo. Le raffiche di vento portate dalla violenta tempesta di mare di allora che si era abbattuta sulla Liguria, accompagnata dalla grandinata, hanno causato un incidente nel porto di Genova. Il traghetto Sharden della Tirrenia-Cin, pronto a salpare alla volta di Porto Torres, fu sorpreso dall’improvvisa raffica in fase di disormeggio dal ponte Assereto. Questo ha causato l’urto con la poppa della fiancata della prua del traghetto Excelsior di Gnv, anch’esso quasi pronto a partire per Palermo. Fortunatamente non si registrarono feriti. Lo scontro causò lievi ammaccature alle parti alte delle sovrastrutture delle due navi.