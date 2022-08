Barbagallo: "Squadra di livello, tradimento Conte di gravità inaudita"

Il gruppo dirigente del Partito Democratico ha presentato questa mattina la lista dei candidati per il prossimo election day del 25 settembre. Una rosa di nomi che riguarderà i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato.

Lista di candidati frutto della spaccatura del fronte progressista. Evento politico sul quale si è focalizzato il segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo. “Un tradimento di una gravità inaudita. Un’inversione di marcia che ha pochi aggettivi per essere descritta che ci ha messo in una condizione imprevista ed imprevedibile. Abbiamo una squadra di grande livello e spessore che sottoponiamo al giudizio degli elettori.

Provenzano sulle Regionali: “Partita aperta”

Presente alla conferenza stampa l’ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. L’esponente Dem, capolista nei collegi proporzionali di Sicilia 1 alla Camera, si concentra sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali del 25 settembre.

“La partita è aperta ed è contro le destre, divise sulle candidature di Schifani e De Luca. Sono divise su tutto. Oggi Salvini e Meloni si rincorrono in Sicilia in alcune tappe. Una destra dilaniata, unita solo dal potere e contro i bisogni della povera gente. L’unica cosa su cui sono uniti è la cancellazione del reddito di cittadinanza. Noi lo vogliamo cambiare per migliorarlo, soprattutto in questo momento di difficoltà per le famiglie. Renderlo compatibile con il lavoro stagionale. Pensare di abolirlo significa non combattere la poverà, ma i poveri”.

Sulla spaccatura del fronte progressista: “Regalo di Conte alla destra”

L’ex ministro torna poi sulla spaccatura del fronte progressista, attribuendo colpe precise al M5S. “E’ stato un regalo che Conte ha fatto alla peggiore destra di sempre che in Sicilia è persino peggiore di quella nazionale. Quando qualcuno dice che il M5S dice che è una forza progressista e di sinistra, bisogna ricordarsi che la prima regola è non fare favori alla destra”.

“De Luca rappresenta peggiore trasformismo delle destre”

Giuseppe Provenzano passa poi all’analisi di quello che ritiene “un candidato del centrodestra”, ovvero Cateno De Luca. “Rappresenta il peggiore trasformismo. Un male antico della Sicilia. E’ una candidatura che ha temi e toni del populismo di destra. Voglio esprimere la mia solidarietà a Giacinto Pipitone, giornalista volgarmente attaccato da De Luca. Loro si credono i padroni della Sicilia. De Luca si presenta come un uomo del popolo ma la verità è che con la sua arroganza e prepotenza vuole diventare il signorotto di questa terra. Noi non glielo consentiremo”.

Su Calenda “Cambia posizione ogni giorno”

A domanda specifica, l’esponente Dem replica a distanza agli attacchi mossi nella giornata di sabato 27 agosto da leader di Azione Carlo Calenda. “Cambia posizione tutti i giorni. Abbiamo parlato del voltafaccia di Conte, non c’è bisogno di ricordare quello di Calenda. Aveva sottoscritto un accordo con noi e il giorno dopo se ne è pentito. Non c’è spazio per terzi, figuriamoci per quarti e quinti poli. La partita infatti è fra noi e la destra di Salvini e Meloni. Match che vogliamo giocare sull’Italia che abbiamo in mente. L’unica proposta della Meloni è quella di un blocco navale che ci porterebbe a fare la guerra con la Libia. Noi invece parliamo di salario minimo, una mensilità in più per chi lavora, tutelare il potere d’acquisto delle famiglie. Adesso vogliamo andare avanti su quei temi che riguardano gli italiani in questo momento”.

“Viviamo crisi energetica”

Poi una parantesi sui temi dell’agenda politica nazionale, in particolare del caro energia. “Viviamo un’emergenza energetica. Servono risposte forti per famiglie ed imprese. Noi proponiamo un contratto luce sociale, per dare energia gratis fino al 50% dei consumi per i gruppi familiari che hanno redditi medio-bassi. Sulla parte eccedente, vogliamo prezzi calmierati con sconti alle imprese. Lo facciamo fissando un tetto nazionale al costo dell’energia. Un tetto europeo al prezzo del gas, scorporandolo dal costo complessivo delle bollette”.

CANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO

Camera dei deputati – Proporzionale

Sicilia 1 – Palermo

Peppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile.

Sicilia 1 – Agrigento, Caltanissetta, Trapani)

Peppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio, Martina Riggi.

Sicilia 2 – Enna, Messina

Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Laura Giuffrida.

Sicilia 2 – Catania

Valentina Scialfa, Francesco Laudani, Cristina Buffa, Giuseppe Fisichella.

Sicilia 3 – Catania, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa

Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giovanni Spadaro, Valentina Aparo.

Camera dei Deputati – Maggioritario

Erasmo Palazzotto, Emiliano Abramo, Martina Riggi, Antonio Ferrante, Giuseppe Arena, Felice Calabrò

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proporzionale

Collegio plurinominale P01 (Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani)

Annamaria Furlan, Rosario Filoramo, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi.

Collegio plurinominale PO2 (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa)

Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonia Russo.

Maggioritario

Collegio uninominale U01 Palermo

Ninni Terminelli

Collegio uninominale U02 Marsala

Stefania Marascia

Collegio uninominale U03 Gela

Marina Castiglione

Collegio uninominale U04 Catania

Orazio Arancio

Collegio uninominale U05 Siracusa

Paolo Amenta

Collegio uninominale U06 Messina

Antonia Russo