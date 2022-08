L'ex candidato a sindaco capolista alla Camera, l'esponente di Oso al Senato

Grandi manovre all’interno della coalizione di centrosinistra. Il gruppo dirigente di +Europa lancia i propri candidati in vista dell’election day del 25 settembre. Ad annunciare i profili in campo è stato il presidente dell’Assemblea Nazionale Fabrizio Ferrandelli, ex candidato a sindaco di Palermo e che guiderà il gruppo di +Europa come capolista a Palermo nel collegio plurinominale alla Camera.

Ad affiancarlo al Senato, sempre da capolista, sarà il suo ex vice Ugo Forello. Un contesto nel quale l’esponente di +Europa ha annunciato il sostegno a Caterina Chinnici nelle prossime elezioni regionali. Appoggio garantito dalla presena nel listino di Cesare Mattaliano, ex consigliere comunale che sarà inserito all’interno del listino della candidata Dem. Due le candidature nei collegi uninominali in Sicilia per +Europa. Si tratta di Maria Saeli, in campo nel collegio di Bagheria, e di Chiara Guglielmino, nel collegio di Acireale.

Ferrandelli candidato nell’uninominale di Napoli

Il presidente dell’Assemblea Nazionale di +Europa sarà inoltre in campo nel collegio uninominale di Napoli-San Carlo l’Arena. Una posizione strategica importante nella città del sindaco Manfredi, espressione proprio della compagine di Emma Bonino.

“E’ una candidatura importante, guiderò la coalizione a Napoli-San Carlo l’Arena. Un territorio che conosco bene e che ricorda tantissimo la nostra Sicilia, la nostra Palermo. Due città che si guardano e che si abbracciano attraverso i loro due porti, in un Sud troppo spesso emarginato ma che ha le carte in regola per potercela fare”.

Il sostegno a Caterina Chinnici

Un contesto nel quale Fabrizio Ferrandelli ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno al profilo di Caterina Chinnici. “+Europa ci sarà. Avevamo sottolineato la diffidenza nel celebrare le primarie con il M5S. Avevamo suggerito ad alcune forze politiche di sottrarsi a questa tornata interna. Da quanto i pentastellati hanno dimostrato di essere inadeguati in Sicilia e in Italia, abbiamo palesato il nostro sostegno a Caterina Chinnici. Così, abbiamo deciso di mettere in campo le nostre forze da indipendenti all’interno della lista del PD. All’interno del listino ci sarà così Cesare Mattaliano, volto noto della nostra compagine politica. Nelle liste di Messina ci sarà anche Palmira Mancuso”.

I nomi dei candidati di +Europa

Una conferenza stampa aperta da una parantesi sul fronte nazionale. “Sentiamo di essere seduti dalla parte giusta della storia. Vediamo preminente il rischio di un oppressione del campo dei diritti, impersonificata da Fratelli d’italia e la Lega. Come +Europa ci sentiamo di essere la casa di chi i diritti li vuole difendere. Abbiamo messo in campo le nostre energie migliori”.

“A Palermo abbiamo voluto rilanciare una sfida – ha sottolineato Ferrandelli -. Rinnoviamo il ticket con Ugo Forello, che guiderà la lista del Senato, mentre io sarò capolista alla Camera”. Un ticket che guarda al futuro, in particolare alle trattative sul futuro accordo fra il Comune di Palermo e lo Stato e relativo al riequilibrio dei conti di Palazzo delle Aquile. “E’ a Roma che i palermitani devono trovare il miglior gruppo dirigente per uscire dallo stato di crisi in cui le antiche esperienze ci hanno trascinato”.

I candidati al Senato

Come sopra ricordato, capolista nel collegio della Sicilia Occidentale di +Europa sarà Ugo Forello, profilo seguito da Emanuela Quadrante, Giuseppe Valenti e Monica Bracco. In Sicilia Orientale, +Europa sarà rappresentata da Emanuela Viola. Esponente a cui si aggiungono Francesco Passantino, Emanuele Quadrante e Giuseppe Valenti.

I nomi scelti per il plurinominale alla Camera

Sul fronte della Camera, ad affiancare il capolista Fabrizio Ferrandelli a Palermo ci saranno la tesoriera del partito Maria Saeli, Dario Liotta e Alessanda Tasca. Nel collegio di Caltanissetta-Gela-Agrigento a capitanare la compagine centrista di sarà Federica Giorgio, a cui si affiancheranno Dario Liotta, Alessandra Tasca e Giovanni Pratillo. A Messina capitana di +Europa sarà Palmira Mancuso, in campo anche sul fronte delle Regionali da indipendente in quota PD. Nome che sarà seguito da Antonio Lo Re e Chiara Guglielmino, capolista nel collegio di Catania. In terra etnea, ci saranno anche Marcello Calamia, Alessandra Tasca e Giuseppe Brancatelli. Infine, nel collegio di Ragusa, capolista sarà Dario Liotta. Nome seguito da Alessandra Tasca, Giuseppe Brancatelli e Chiara Guglielmino.