I provvedimenti approvati in via sperimentale

Dopo la chiusura del Cassaro, ora si passera al secondo step del piano di pedonalizzazione del centro storico di Palermo. Nella giornata di oggi l’assessore Catania, con delega alla Mobilità, si recherà negli uffici per conoscere lo stato di avanzamento del piano che prevede la chiusura del centro storico.

La scorsa settimana è già stato chiuso il Cassaro basso, adesso toccherà anche alla porzione centrale di Corso Vittorio Emanuele, di via Maqueda sino a piazza Giulio Cesare e via Roma dove è prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Roma. Si tratta di provvedimenti approvati in via sperimentale fino al 12 gennaio e che potrebbero avere delle modifiche in corsa di applicazione o dopo la fase di sperimentazione.

L’assessore Catania ricorsa sul Giornale di Sicilia che già sono state numerose le modifiche alla ztl del centro storico di Palermo. “Normale – spiega -, le verifiche e gli step servono proprio a questo”, e intanto non si sa ancora quando gli altri provvedimenti scatteranno. “Sapremo esattamente a che punto sono gli interventi programmati – racconta l’assessore – e decideremo le date. Ritengo che dovremmo farcela già in questa settimana”.

In settimana quindi l’area fra piazza Villena e piazzetta Marchese Arezzo/via degli Schioppettieri sarà trasformata in un’isola pedonale, tranne la finestra mattutina di tre ore in cui si può transitare, come prevedono le regole sulla Ztl. Qui farà eccezione una corsia di marcia centrale, a senso unico, per consentire il transito ai veicoli autorizzati (forze dell’ordine, turistici, taxi), con limite di velocità fissato a 10 chilometri all’ora.

Il secondo tratto di via Maqueda, dai Quattro Canti a piazza Giulio Cesare chiuderà alle auto tutti i giorni feriali con un buco di transito libero di tre ore (dalle 7 alle 10 come previsto dalle regole della Ztl), mentre nei festivi la chiusura sarà per tutta la giornata. Cambia il senso di marcia: si transiterà in direzione dei Quattro Canti. Di qui il flusso si incanalerà per il “Cassaro centrale” in direzione via Roma e poi la scelta sarà di girare o verso il Politeama o in direzione della stazione. Via Roma, invece, diventerà a doppio senso di marcia, perdendo le corsie preferenziali.