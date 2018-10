I rilievi della sezione dell'infortunistica della polizia municipale

Un pedone è stato investito in via Notarbartolo all’altezza degli uffici della Corte dei Conti a Palermo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice giallo.

Sono in corso le indagini della sezione dell’infortunistica della polizia municipale per accertare se il ferito si trovasse nelle strisce pedonali.