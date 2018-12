Intervento dei sanitari del 118

Un pedone ieri sera è stato investito in via Tricomi a due passi dall’ospedale Civico di Palermo. Un uomo di 82 anni residente in zona è stato investito mentre attraversava la strada da una donna, S. M. di 64 anni, a bordo di una Hyundai i20.

La conducente dell’auto si è fermata, si è resa conto di quanto stava accadendo e ha chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili urbani della sezione infortunistica che hanno eseguito i rilievi. L’auto della donna è stata sequestrata,

I sanitari del 118 sono intervenuti e hanno soccorso la vittima.

La prognosi è riservata.