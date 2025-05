Pedoni investiti a Palermo, tre a distanza di poche ore. Una mattinata drammatica si è svolta ieri, 19 maggio, per le strade del capoluogo: tre persone sono state investite, tra cui una donna di 72 anni ora in condizioni critiche. Gli episodi sono avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

L’incidente a Falsomiele

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nella zona di Falsomiele, lungo la carreggiata laterale di viale Regione Siciliana in direzione Trapani, nei pressi di via Giuseppe Maniaci (ex via dell’Allodola). Secondo una prima ricostruzione, una donna anziana, M. M. le sue iniziali, stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali quando è stata centrata da una Fiat 500 condotta da una ragazza di 23 anni, R. D. L. Le dinamiche sono ancora al vaglio, ma pare che l’impatto sia stato violento. È stata la stessa automobilista a chiamare i soccorsi e a restare sul posto fino all’arrivo della polizia municipale e del personale del 118.

Trasportata in codice rosso

La 72enne è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in codice rosso all’ospedale Civico, dove le sono state riscontrate diverse fratture e un serio trauma cranico. Dopo gli accertamenti è stata trasferita nel reparto di rianimazione, dove lotta tra la vita e la morte. Gli agenti dell’infortunistica hanno raccolto testimonianze e effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica.

Altro investimento alla stazione centrale

Poco dopo, nella zona della stazione centrale, un altro investimento ha coinvolto una coppia di coniugi, rispettivamente di 76 e 70 anni, che stavano attraversando regolarmente sulle strisce pedonali in via Paolo Balsamo, nei pressi del terminal del tram. A investirli sarebbe stato un 48enne al volante di una Opel Astra, che stava effettuando una svolta in direzione corso dei Mille. Le condizioni dei due anziani non sarebbero gravi, ma entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.