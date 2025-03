E’ morto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto in via Lincoln a Palermo. Francesco Lo Nigro, 83 anni, era stato investito undici giorni mentre attraversava ala strada.

E’ morto oggi all’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato. Nel tratto di strada dove un uomo a bordo di una Fiat Panda lo colpito sono in corso i lavori e non ci sono le strisce pedonali. L’auto è stata sequestrata e adesso l’automobilista rischia un’accusa per omicidio stradale.

Le ultime vittime della strada

Nella prima parte del 2025 sono stati diversi gli incidenti mortali che hanno coinvolto anziani. Appena due giorni fa era morto in strada sul colpo un altro anziano, Giuseppe Sutera di 85 anni, investito in piazza Tommaso Natale, mentre era in giro a fare la spesa, da un automobilista 79enne senza patente, con assicurazione scaduta e veicolo già sottoposto a sequestro giudiziario.

Lo scorso 15 febbraio, in via Messina Marine, ha perso la vita Teodoro Badami di 87 anni. Travolto da una Bmw davanti all’ospedale Buccheri La Ferla, dopo avere fatto visita alla figlia disabile.