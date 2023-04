Coastal rowing, chiusa a Mondello la due giorni della kermesse nazionale

Chiusa a Mondello la prima tappa del Trofeo Lido Filippi di beach sprint, una delle specialità più spettacolari del coastal rowing, canottaggio costiero che hanno visto circa 260 atleti provenienti da tutta Italia “invadere” la borgata marinara del capoluogo siciliano. La kermesse palermitana organizzata dalla Canottieri Mondello e dal Club Canottieri Roggero di Laura con il comitato regionale Sicilia della Federazione Italiana Canottaggio.

La seconda giornata di gare è stata caratterizzata dalla pioggia, ma le condizioni meteo marine hanno risparmiato gli atleti almeno per quanto riguarda le onde: il campo di gara è stato in ottime condizioni.

Peloro Rowing vince quattro finali su sette

Nelle finali Senior il Peloro Rowing vince quattro delle sette finali assolute previste dal programma gare nella massima categoria. Il sodalizio remiero peloritano centra una doppietta nel singolo femminile con le gemelle Valentina Condurso prima e Maria seconda, mentre nella finalina per il bronzo la spunta il Circolo Canottieri Saturnia di Annalisa Cozzarini. Per il Peloro Rowing altra doppietta nel singolo maschile con il campione mondiale della specialità del 2021 Giovanni Ficarra primo davanti al compagno di squadra Pietro Fugazzotto. Terzo il Circolo Canottieri Napoli con Federico Ceccarino.

Il terzo oro di giornata per il Peloro Rowing arriva nel quattro di coppia maschile con timoniere grazie a Paolo Giuseppe Condurso, Matteo Milioti, Riccardo Arena Trazzi, Domenico Sorrenti e Karol Ielo al timone, che ha preceduto la società canottieri Palermo con Mario Pietro Zerilli, Federico Amato, Luca Francaviglia, Angelo D’Amico e Laura Zerilli al timone. Terzo il Club Nautico Paradiso con Federico Ceccarino (in prestito dal CC Napoli), Marco Giunta, Francesco Lo Bue, Massimo Salemme e il timonieri Angelo Soraci.

Il poker arriva grazie ai già citati Ficarra e Maria Condurso, oro per il Peloro Rowing nel doppio misto, davanti al misto della Lega Nazionale Italiana di Barletta e Peloro Rowing Federica Chisena insieme a Sebastiano Panteca. Bronzo per il Dopolavoro Ferroviario Chiusi Chiara Sacco e Francesco Procaccianti.

Società Canottieri Palermo vince il doppio maschile

Nelle altre tre finali Senior in programma il titolo di doppio maschile finisce nella bacheca della Società Canottieri Palermo con Mario Pietro Zerilli e Angelo D’Amico che hanno la meglio sulla Canottieri Mondello di Francesco Armetta e Giuseppe Urbano Tortorici. Bronzo per la Lega Navale Italiana di Barletta con Nicola Michele Rizzi e Mirko Messinese.

Nel doppio femminile successo della Società Canottieri Genovesi Elpis con Silvia Tripi e Viola Patrignani che hanno chiuso davanti al misto Società Canottieri Pesaro e Società Canottieri Ravenna di Elena Cospito e Gloria Pierleoni. Bronzo per Ornella Longo della Peloro Rowing e Giusy Fatima Pia De Sanctis dell’Associazione Sportiva Canottieri Termoli.

Canottieri Mondello protagonista nel quattro di coppia misto con

Canottieri Mondello profeta in patria nel quattro di coppia misto con timoniere: Elena Joana Armeli, Alberto Conti, Luca Moncada, il timoniere Riccardo Leo assieme ad Annalisa Cozzarini (del Circolo Canottieri Saturnia) vincono la finalissima sul Dopolavoro Ferroviario Chiusi di Chiara Sacco, Francesco Procaccianti, Marta Ardissone, Alexandru Mircea Cone e Alessio Verdi al timone. Medaglia di bronzo all’Ichnusa Cagliari di Roberto Pusinelli, Gabriele Di Dino e timoniere Federico Pintus in misto con il ligure dell’Elpis Viola Patrignani e Gloria Pierleoni della Società Canottieri Ravenna.

Assegnati i titoli Under 19, tanti piazzamenti per i club siciliani

Assegnati anche i titoli Under 19 con la LNI Barletta e Peloro Rowing che vincono sei delle otto medaglie d’oro in palio. Le finali uno contro uno si aprono con il successo nel singolo femminile di Maria Lanciano (LNI Barletta), su Bianca Zappulla (SC Palermo), mentre la finalina per la medaglia di bronzo la vince Alice Meloni (Ichnusa Cagliari). Nella gara successiva in evidenza il Peloro Rowing, che si prende l’oro nel doppio maschile con Karol Ielo e Francesco Daniele Pacino, battendo nella finalissima la Pro Monopoli di Fabio Sclafani e Carlo Cucci.

Terzo il Club Canottieri Roggero di Lauria con Lorenzo Butera ed Emilio La Franca. Nel quattro di coppia con timoniere femminile vittoria dalla LNI Barletta con Antonia Lacavalla, Anna Lacavalla, Maria Laura Pinto, Adriana Pia Vurro e il timoniere Maria Lanciano sul misto Canottieri Mondello/Telimar/Chiusi/Pesaro con Beatrice Schillaci, Sofia Poggiani, Elena Cospito, Maddalena Aiello e il timoniere Alessio Verdi.

Ancora Peloro Rowing sul gradino più alto del podio nel singolo maschile con Lucio Fugazzotto che si impone nella finalissima su Federico Pintus dell’Ichnusa Cagliari. Bronzo per Benedetto Palermo della Società Canottieri Palermo). La LNI Barletta monopolizza la finalissima del doppio femminile con l’oro vinto da Anna e Antonia Lacavalla e l’argento da Maria Laura Pinto e Adriana Pia Vurro. Bronzo, assegnato ieri, alla Pro Monopoli di Francesco Giampaolo e Chiara Elefante. Nel quattro di coppia maschile con timoniere successo del Telimar con Andrea Giuseppe Schillaci, Manfredi Nicolò Lo Piparo, Luca Molina, Marco Vallone e timoniere Beatrice Schillaci sul Club Canottieri Roggero di Lauria con Francesco Buccheri, Emilio La Franca, Flavio Romano, Lorenzo Vitello e timoniere Giulia Mirra del CUS Palermo.

E ancora Peloro Rowing e LNI Barletta insieme vincono nel doppio misto con Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano che si prendono la medaglia d’oro sull’Ichnusa Cagliari di Alice Meloni e Federico Pintus. Terzo il Pro Monopoli con Cosimo Maccuro e Lucia Cascione). Nel quattro di coppia misto con timoniere il Cus Palermo di Angelo Di Liberto, Mattia Inzerillo, Giulia Mirra, Laura Rita Nolfo e Andrea Palmisano al timone chiudono davanti alla Pro Monopoli di Carlo Cucci, Fabio Sclafani, Lucia Cascione, Chiara Elefante e timoniere Francesca Giampaolo.