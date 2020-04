i rilievi della polizia municipale

Drammatico incidente in via Lancia di Brolo, a Palermo. Quindici macchine in sosta sono state danneggiate in un colpo solo. E’ accaduto questo pomeriggio.

In base alla ricostruzione da parte della sezione infortunistica della Polizia municipale il conducente avrebbe perso il controllo della sua autovettura, una Fiat Panda finendo addosso alle altre vetture parcheggiate.

L’automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è ricoverato in codice rosso in ospedale.