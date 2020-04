Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un uomo di., 49 anni imprenditore bagherese. Per cause incorso di accertamento l’uomo è finito contro alcune auto parcheggiate e un autobus che stava procedendo nel verso opposto.

La Golf Volkswagen su cui viaggiava si è scontrata con una Fiat 600. Oltre all’uomo morto ci sono tre feriti portati dai sanitari del 118 in tre diversi ospedali.

N ello scontro tra due auto e un autobus è morto Filippo Pretesti imprenditore di Bagheria di 49 anni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla e qui è morto.

Sono tre i feriti trasportati negli ospedali palermitani. Tra loro anche l’autista dell’autobus. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi della polizia municipale e gli interventi per rimuovere i mezzi.

Pretesti è stato portato in ospedale al Buccheri La Ferla, qui è morto. Le indagini sull’incidente sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

La Polizia Municipale informa che a causa di un grave incidente stradale verificatosi in via Messina Marine nei pressi del civico 523, il tratto di strada da via Laudicina a via XXVII Maggio è chiuso al transito.

Le auto provenienti dalla direzione Villabate sono deviate su via Laudicina, via Di Vittorio o Corso dei Mille.

Le auto provenienti dalla direzione opposta sono deviate in via XXVII Maggio, via Sacco e Vanzetti, viale Giuseppe Di Vittorio o Corso dei Mille.