Raccolte 10 mila firme

Sono diecimila le firme raccolte per chiedere la rimozione del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Lucio Salvatore Ficarra, e del direttore sanitario dell’Azienda sanitaria di Siracusa, Anselmo Madeddu. La petizione è stata sottoscritta sulla piattaforma online change.org e inviata al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza.

Promotore è l’ambientalista siracusano Giuseppe Patti che ha deciso di lanciare la raccolta di firme anche in seguito alla morte del direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto. “A Siracusa l’emergenza Covid-19 viene gestita con delle enormi lacune procedurali. Molti cittadini non si sentono tranquilli e chiedono un sistema sanitario adeguato a contrastare questa epidemia. Dalla gestione del Pronto Soccorso alla gestione dei tamponi. Il virus si è propagato all’interno dell’Ospedale Umberto I contaminando anche reparti sensibilissimi come quello di oncologia. Se ci fosse stata maggior celerità nell’effettuare i tamponi probabilmente avremmo avuto a Siracusa anche qualche decesso in meno”.

Nella petizione si chiede come mai “non è stata fatta alcuna ispezione nei principali ospedali dell’isola quando è nata l’emergenza, allo scopo di verificare l’adeguatezza dell’organizzazione e delle misure di sicurezza per la salute di medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti, ma si è provveduto solo dopo che è emerso il caso drammatico di Rizzuto”. E inoltre ”perché si è atteso così tanto tempo, nonostante l’emergenza, per autorizzare i laboratori di analisi utili a esaminare i tamponi”.