Intervento dei vigili del fuoco

Incidente in via Duca della Verdura a Palermo. Un’ambulanza è finita dentro la vetrina di un negozio all’incontro con via Marchese di Villabianca.

Lo scontro è avvenuto con un’auto. L’ambulanza era in soccorso. Pare che uno dei due mezzi non ha rispettato la precedenza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i colleghi della squadra di soccorso del 118 per trasportato i sanitari in ospedale. Sono stati richiesti anche i rianimatori.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Le condizioni dell’equipaggio sarebbero serie.

L’ambulanza ha sfondato la vetrina dell’attività Subdued che si trova all’incrocio con via Marchese di Villabianca. Nell’impatto è rimasta coinvolta un’Alfa Romeo.

Sono quattro i feriti. Il più grave l’autista che è finito all’ospedale Civico. I colleghi lo hanno intubato. L’autista è stato estratto dall’ambulanza dai vigili del fuoco.