E' successo sulla Palermo Catania

Incidente sulla Palermo Catania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi.

E’ sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. E’ stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è chiuso.

Incidente a Gela, muore a 15 anni

Un ragazzo di 15 anni, Walter Diliberto, è morto, questa mattina (domenica 18 gennaio), in un incidente stradale a Gela, grosso centro della provincia di Caltanissetta. Era in sella a una moto da cross in un tratto sterrato di Cantina Sociale, alla periferia della città. Avrebbe perso il controllo della moto, battendo violentemente a terra. Probabilmente la moto è volata a causa di un masso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Con lui c’erano altri ragazzi, che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 mentre la centrale operativa ha attivato il servizio di elisoccorso. Ma è stato tutto inutile, per il quindicenne non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per chiarire la dinamica, è intervenuta la polizia.