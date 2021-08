L'intervento dell'Amap dopo il racconto di un lettore

“Volevo informarvi che finalmente, grazie al vostro intervento, sono venuti gli operai Amap a sistemare tutto il problema. Mi hanno detto che sabato hanno fatto i lavori, perciò il vostro aiuto è stato decisivo per un intervento tempestivo. Finalmente ci siamo riusciti”. Lo dice con gratitudine e soddisfazione il titolare della “Caffetteria dei Leoni”, Maurizio Arcuri, che venerdì scorso aveva raccontato a BlogSicilia che il suo bar a Palermo era “bloccato” da una grossa perdita d’acqua che da due settimane non gli consentiva di lavorare.

La segnalazione a BlogSicilia

“Da circa due settimane – raccontava a BlogSicilia – per noi è diventato quasi impossibile lavorare perché i clienti non possono entrare nel mio bar. Accanto l’ingresso si forma una piccola “piscina”, una grande pozzanghera di acqua pulita. Ad intervalli: un giorno si e un giorno no, è sempre la stessa storia. Ho provveduto a fare più volte la segnalazione all’Amap ma non è cambiato nulla. Il problema è sempre lì”.

Quest’acqua partiva dal lato di viale Croce Rossa e arriva fino a via dei Leoni, “dove si forma la pozza davanti il mio bar, con l’acqua che scende giù, fino alla scivolo della Opel Riolo. Ho chiamato in numero verde Amap, ma non sono intervenuti finora. Io arrivo alle 6 del mattino e già c’è l’acqua. Il flusso si interrompe di solito a mezzogiorno, forse perché l’acquedotto chiude la condotta, non so”.

L’ intervento dell’Amap

BlogSicilia aveva subito contattato l’Amap, che aveva preferito non replicare, sottolineando che per ogni guasto o richieste di intervento, “basta contattare il call center dedicato”.

All’indomani dalla pubblicazione dell’articolo pare che una squadra di operai sia intervenuta nella zona per riparare la perdita di acqua. Anche la Polizia municipale era intervenuta poco prima, delimitando l’area in cui i residenti della zona avevano segnalato la presenza di una buca stradale.

Problema risolto

Insomma, dopo la segnalazione del lettore a BlogSicilia il problema è stato risolto dall’Amministrazione tempestivamente.