Venerdì 08 Agosto, alle ore 21:00, all’interno del Parco di Villa Piccolo (SS 113, Km 109, Capo d’Orlando) e con il sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, avrà luogo la performance finale del workshop di TeatroSofia, liberamente ispirata alla leggenda delle Teste di Moro.

Il workshop di TeatroSofia diretto dall’attrice, pedagoga teatrale e docente di Filosofia e Storia, Patrizia Ferraro, è alla sua IV Edizione. La famosa e contrastata storia d’amore tra il Moro e la fanciulla siciliana sarà arricchita di particolari grazie al racconto del coro intento a “curtigghiàri”, che guiderà il pubblico tra pettegolezzi, pregiudizi e qualche verità.





Ciò che non rientra nella nostra visione delle cose viene spesso visto con sospetto, così il Moro ovvero lo “straniero”, è visto come il nemico che ci minaccia piuttosto che come l’ospite da accogliere, non è un caso che il significato originario di “straniero”, ci rimanda alla stessa radice da cui provengono i termini nemico (hostis) e ospite (hospes < hosti-pet-s), sta a noi decidere se accoglierlo come ospite oppure respingerlo come nemico.

Per i più puntuali, non mancheranno sorprese interessanti.



La performance sarà itinerante all’interno della villa, che farà da scenografia naturale, e il pubblico sarà parte attiva della performance stessa. Si raccomandano abbigliamento e scarpe comode.



Luogo: Teatro, Villa Piccolo, CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

