si trova a palermo nel quartiere cruillas

Via Mario Trapassi a Palermo, non c’è illuminazione pubblica da 39 anni

Spesso si verificano incidenti stradali

I residenti si sentono in pericolo

C’è una strada a Palermo, nel quartiere Cruillas, alla periferia della città, dove non c’è illuminazione pubblica.

Si tratta di via Mario Trapassi, che nelle ore serali e notturne è completamente al buio.

La denuncia dei residenti

Un residente della via si esprime in merito ai disagi ed ai pericoli che questo comporta, da molto tempo, per chi lì ci abita. Dice l’uomo: “E’ da 39 anni che questa strada non ha illuminazione pubblica. Fino all’altro ieri c’è stato un piccolo incidente stradale. Mettere l’illuminazione pubblica riqualificherebbe l’intera zona”.

Le persone che vivono in via Mario Trapassi e quando cala il buio si sentono in pericolo, sia per gli incidenti stradali, sia perché le loro abitazioni non sono abbastanza illuminate all’esterno.

Gelarda: “Chiederemo spiegazioni, famiglie in pericolo”

In via Mario Trapassi stamattina è arrivato anche Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale.

Gelarda tuona: “E’ assurdo che una strada all’interno della città di Palermo sia totalmente al buio. Questa strada è al buio da quasi 40 anni. Ci sono una dozzina di condomìni, una cinquantina di famiglie in pericolo perché la notte qui è totalmente buio, assolutamente buio. Chiederemo immediatamente delle spiegazioni, questa gente ha diritto ad avere l’illuminazione, come nelle città moderne e civili”.

Quartieri al buio anche a causa dei furti di rame

Ma non è la prima volta che vi raccontiamo di quartieri di Palermo al buio. Lo scorso febbraio, solo per fare un esempio, il quartiere Sperone è rimasto al buio a causa di un furto di rame dalla cabina elettrica.

Immediato l’intervento degli operatori di AMG Energia sulla cabina di pubblica illuminazione “Sperone 1”. Il furto di rame, al quale però non è facile ovviare in tempi brevi, ha fatto rimanere al buio per alcuni giorni la porzione di quartiere compresa fra via Messina Marine, via La Ferla, via Diaz, via Laudicina.